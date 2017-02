/ / Homem tenta matar ex-mulher com 10 facadas em Guarantã do Norte

No inicio da noite do último sábado (11/02) por volta das 18h00min uma guarnição da Policia Militar estava realizando ronda pela Rua Inharé, no centro de Guarantã do Norte/MT, quando uma pessoa abordou a viatura e relatou para os policiais que um homem acabará de tentar matar uma mulher em um bar na Avenida Lions Internacional, no bairro aeroporto.