/ / Homem é morto no Bairro Nova Esperança em Peixoto de Azevedo

O fato foi comunicado a Policia Militar por volta das 10:40hs da manhã deste domingo 05.

Por José Carlos/Resumo Diário

Segundo informações repassada a nossa reportagem a vitima identificada apenas Neyzinho foi alvejado com um disparo pelas costas que o atingiu na cabeça vindo óbito no local.

O Cabo PM Padilha e os soldados Cassiano e Bianchi estavam no local do fato fazendo o isolamento juntamente com uma investigadora da Polícia Civil, onde de imediato acionaram a Politec, para que fosse feito os primeiros levantamentos periciai.

Testemunhas repassaram a nossa reportagem que é possível que a vitima tenha morrido por engano, tendo em vista que as declarações é de que dois homens chegaram em uma motocicleta e chamaram pelo nome de Moises vizinho da vitima neste momento Neyzinho saiu de sua casa para chamara Moises neste momento ele foi alvejado pelas costa o disparo atingiu a vítima na cabeça que veio a óbito no local.

Após cometer o crime a dupla saiu do local sem ser identificada pelas testemunhas que chegaram logo após ouvirem o disparo.