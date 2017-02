/ / Guarantã do Norte terá Aeroporto Municipal asfaltado

O prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan Gonçalves se reuniu na tarde desta segunda-feira (06-02) com Maksaila Moura Campos que trabalha com os Aeroportos do Estado de Mato Grosso na Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) no COAERO.





A reunião foi para tratar do andamento da homologação do Aeroporto de Guarantã do Norte e ainda sobre o asfaltamento do mesmo, se tornando um importante instrumento da logística de Guarantã do Norte.





Atualmente o aeroporto mais próximo de Guarantã do Norte asfaltado é em Matupá, os empreendedores que vem de fora conhecer o município, precisa descer em Matupá quando vem com aviões particulares. Linha regulares somente em Sinop a mais de 250 km.





“Essa já é a terceira reunião e estamos bem avançados na homologação e asfaltamento da nossa pista em Guarantã do Norte”, disse Érico.





O deputado estadual Dilmar Dal’Bosco tem acompanhado o prefeito nessa demanda importante para Guarantã do Norte e região.

Da Assessoria