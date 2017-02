/ / Gramado do Gigantão recebe cuidados especiais

A diretoria do Sinop tem dado atenção especial ao campo de jogo. O estádio é administrado pela prefeitura, porém, o Galo do Norte desde o ano passado se responsabilizou pela recuperação do tapete verde.





Para melhorar o nivelamento e o crescimento da grama, foram colocadas algumas cargas de areia, terra preta e 40 sacos de adubo. Em alguns pontos mais críticos, a grama foi trocada. Na abertura do estadual dia 29, o torcedor pode notar que o campo está mais vistoso.

Na sexta-feira (03), foi feito o nivelamento do gramado com um rolo compactador, cedido pela secretaria de Obras.





Outra medida nos próximos dias será uma nova aplicação de defensivo agrícola para exterminar as pragas daninhas (tiriricas). Uma já foi feita, são necessárias quatro.

A direção do Sinop tem projeto de troca do gramado ainda este ano, no final da temporada, substituindo a grama variedade Mato Grosso, pela esmeralda, indicada para estádios de futebol. Uma empresa que comercializa grama demonstrou interesse numa parceria. O serviço estaria orçado em mais de R$ 180 mil. O estádio já possui irrigação, usada no período da seca.





Neste sábado pela manhã, os jogadores fizeram o tradicional rachão. Às 15 horas, começa a concentração.





Neste domingo, Sinop e Mixto duelam pela terceira rodada do Estadual, às 18h. Os ingressos estão a venda, R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia (preço para mulheres também).

Local de venda, Sinop Festas e bilheteria do estádio.

Por Julio Tabile