/ / Gabriel Jesus será titular do City e coloca Agüero no banco

Do UOL, em São Paulo

Gabriel Jesus será titular do Manchester City pela primeira vez no Campeonato Inglês nesta quarta-feira (01), em jogo contra o West Ham. O atacante revelado pelo Palmeiras já havia sido titular na partida anterior do clube, mas em duelo da Copa da Inglaterra, contra o Crystal Palace.

Estrela do City, o argentino Sergio Agüero, que disputa posição com o brasileiro, ficará no banco de reservas. Vale lembrar que o técnico Pep Guardiola gosta de fazer rodízio no time.

Campeão brasileiro em 2016 pelo Palmeiras e camisa 9 da seleção de Tite, Jesus acertou com o time de Manchester em agosto do ano passado, mas só se apresentou em janeiro. O garoto tem conquistado a torcida com boas atuações, apesar de ainda não ter marcado nenhum gol. Contra o Crystal Palace, deu assistência para tento de Sterling.

Contra o West Ham, a equipe de Gabriel Jesus, atualmente no quinta lugar do nacional, tentará igualar a pontuação do Liverpool, o quarto colocado com 46 pontos, primeiro time na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.