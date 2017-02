/ / Flamengo elimina Botafogo e garante vaga com vitória no Engenhão

O Flamengo garantiu a sua classificação para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca ao derrotar o Botafogo por 2 a 1 na noite deste domingo, no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou aos 12 pontos e ocupa a primeira posição de sua chave, enquanto o Botafogo acabou eliminado, com 4. Guerrero e Everton marcaram para os visitantes, enquanto Roger descontou para os donos da casa.

A partida esteve ameaçada de não ser realizada por causa dos tumultos registrados fora do estádio, envolvendo torcedores dos dois clubes. O Botafogo chegou a pedir o cancelamento do clássico, mas o policiamento foi reforçado e a Federação confirmou o jogo. Com uma equipe reserva, o time dirigido por Jair Ventura correu muito, mas acabou superado pela maior categoria do adversário, que soube impor o seu ritmo e fez por merecer o resultado.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Madureira em Volta Redonda, enquanto o Botafogo irá encarar o Boavista em Bacaxá.

Por Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza/assessoria)