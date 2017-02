/ / Fazendas Sant’Anna antecipam venda de touros e matrizes mais precoces

As Fazendas Sant’Anna inauguraram em 31 de janeiro um novo período de vendas para comercialização de touros e matrizes sexualmente mais precoces. O Leilão Safra Antecipada ofertou 12 reprodutores Nelore PO com idade inferior a 28 meses e 11 matrizes Nelore PO prenhes aos 16 meses por inseminação artificial, demonstrando a preocupação dos selecionadores em relação à precocidade, fertilidade e habilidade materna do rebanho brasileiro.

“A ideia é formar mercado em janeiro e antecipar a comercialização de touros e matrizes jovens e, consequentemente, aumentar o seu tempo de serviço”, explica Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, diretor das Fazendas Sant’Anna . E a julgar pelos números parece que o mercado correspondeu à proposta.

No Leilão Safra Antecipada, transmitido pela MF Rural e organizado pela Nova Leilões, as novilhas superprecoces saíram pela média geral R$ 5.500,00 e os touros alcançaram o valor médio de R$ 8.000,00, culminando em um faturamento de R$ 156.500,00. Mesmo tratando-se de animais jovens, seguiram com as mesmas garantias quanto a caracterização racial, aprumos, performance e rusticidade, além das avaliações rodadas no PMGZ (Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas). Todos os animais foram criados, recriados e terminados a pasto.

Venda para seis estados

Mais de 50% da oferta ficou no interior paulista, com destaque à Fazenda São Paulo, localizada na cidade de Tupã, que sozinha comprou 10 animais. Vizinho da Fazenda São Paulo, o pecuarista José de Oliveira, de Marília, foi quem ficou com o lote de maior cotação, o reprodutor CJ Sant’Anna 8988, arrematado por R$ 9.840,00. O novo modelo também chamou a atenção de investidores no Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. “Essa primeira experiência foi positiva e uma segunda ocorrerá provavelmente no mês de junho”, antecipa o gestor das Fazendas Sant’Anna.

Nelore eficiente – A decisão em comercializar touros e matrizes com maior precocidade sexual surgiu da necessidade da pecuária ter de evoluir em eficiência produtiva. Fêmeas que emprenham mais cedo geram inúmeros benefícios à fazenda, começando pela produção de bezerros extras, antecipação do retorno de capital em um ano e a diminuição no intervalo entre partos das vacas de reposição.

Além da precocidade sexual, o Leilão Safra Antecipada destacou outras características relacionadas à lucratividade, em especial fertilidade e habilidade materna, conjunto selecionado exaustivamente no programa de melhoramento das Fazendas Sant’Anna, que há mais de quatro décadas selecionam o zebuíno importado da Índia e que ajudou o Brasil a se transformar no maior produtor mundial de carne bovina.