/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realiza Semana Pedagógica 2017/01

Durante a Semana Pedagógica, realiza-se o planejamento para o semestre letivo.

Após o recesso de final do ano, mais de 70 professores que compõe o corpo docente da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte reuniram-se com a Direção e Coordenadores de curso nesta segunda-feira (6) para o início da Semana Pedagógica. O objetivo da Semana é realizar o planejamento para o semestre 2017/0 1, além de proporcionar o reencontro do corpo docente e administrativo.

Para a diretora Geral da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, professora Fabiana Varanda Jorge, este reencontro é fundamental, pois possibilita a interação entre os novos e antigos professores, promovendo a união e o bem-estar de todos: A família Uniflor preza muito por esta recepção calorosa, um momento para o reencontro, planejamento e discussão do semestre letivo. Parabenizamos o nosso corpo docente, pois são profissionais renomados da nossa região que, além da formação acadêmica, possuem docência do Ensino Superior, que é um diferencial no trabalho pedagógico em sala de aula. Durante esta semana, acontecerão as reuniões de colegiado dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia, Enfermagem, Letras, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio. Os participantes ainda debatem sobre Formação Continuada, Avaliação Institucional e da Equipe. Ascom/FCSGN