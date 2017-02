/ / Evento de motocross em Sinop acaba em tragédia

Um evento realizado na manhã deste domingo (05) em Sinop, ao Norte do Estado, acabou em tragédia. Da Redação





De acordo com as primeiras informações, três pessoas ficaram feridas, após se envolverem num acidente na Avenida Tarumãs.





Um dos vídeos divulgados nas redes sociais mostra o momento exato em que o motociclista faz a apresentação, em alta velocidade, e logo em seguida colide contra um rapaz, que passou na frente. Este, porém, encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Regional, pois teve o lado esquerdo do peito dilacerado, de modo que estásendo atendido na sala de cirurgia.





Já o condutor da moto, segundo informações extraoficiais, teve múltiplas fraturas no braço esquerdo e escoriações pelo corpo.





Também uma terceira vítima estaria ferida, mas não se sabe a gravidade.





O evento intitulado “Café com Motos” estava marcado para acontecer durante toda manhã, mas de acordo com as informações, por causa da fatalidade os organizadores acharam melhor desmarcá-lo.





Ainda é possível notar no vídeo, que não há sinalizações na via pública onde ocorreu o acidente, visto que o piloto no momento da queda uma acrobacia perigosa, sem equipamentos de segurança.