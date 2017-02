/ / Equipe de Sinop Vence vôlei 4 x 4 feminino e masculino em Guarantã do Norte

Equipe de vôlei feminino representando Sinop no naipe feminino sobre o comando do professor Carlos Alexandre, foi campeã no primeiro campeonato de voleibol quatro por quatro realizado na cidade de Guarantã do Norte nos dias quatro e cinco de Fevereiro de 2017.

A organização do professor Maicon Douglas que contou com o apoio dos atletas do voleibol adulto Maicon, Danrlei e Dionata e teve o apoio da prefeitura municipal através da secretaria de educação e departamento de esportes. O segundo lugar ficou com a equipe de Tapurah B e o terceiro lugar ficou com a equipe de Sorriso. A atleta destaque foi a Inara de Sinop.









O masculino foi vencido pela a equipe de Sinop, segundo lugar a equipe Sada de Guarantã do Norte e o terceiro lugar para a equipe M. Galvam/ Drogaria Popular de Guarantã do Norte. O atleta destaque foi Luciano de Sinop. As equipes loucos por vôlei e damas de ferro de Sinop também participaram do evento. A cidade sede contou com as equipes masculinas

Juvenil A

Juvenil B

Sada Kirim

Sada Gtã

Moveis Galvam / Drogaria Popular

OS Normais













Por Na Cara do Gol