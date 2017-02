/ / Entregador de Gás é vitima de acidente de transito em Peixoto de Azevedo

O acidente foi registrado na Rua Teotônio Vilela com a esquina da Rua Pedro Alvares Cabral, na manhã deste sábado (11) a vitima deste trágico acidente no primeiro momento é o entregador de gás foi reconhecimento por populares que estavam no local conhecido como Junior, ele estava com uniforme de uma revendedora da Nacional Gás. O acidente foi registrado na Rua Teotônio Vilela com a esquina da Rua Pedro Alvares Cabral, na manhã deste sábado (11) a vitima deste trágico acidente no primeiro momento é o entregador de gás foi reconhecimento por populares que estavam no local conhecido como Junior, ele estava com uniforme de uma revendedora da Nacional Gás.

A Guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento PM Arão atendeu a ocorrência quando os policiais chegaram ao local do fato a vitima estava caída no meio da Rua já em óbito, o condutor do caminhão Prancha é conhecido como Cabelo de Milho morador de Peixoto de Azevedo e também estava no local.

As primeiras informações é que vitima trabalhava em um deposito de entrega de Gás, segundo relatos das testemunhas e também do condutor da carreta o mesmo dirigia pela Rua Pedro Alvares Cabral sentido Bairro Jerusalém, devido ao comprimento do seu caminhão o motoqueiro que transitava pela Rua Teotônio Vilela bateu contra o pneu do caminhão sendo jogado para debaixo do caminhão com isto o veiculo passou sobre sua cabeça esmagando-a completamente, a massa cefálica ficou próximo ao corpo da vitima.

Após constatação do óbito o Sargento Arão entrou em contato com a Policia Judiciaria Civil para acionar a POLITEC da cidade de Guarantã do Norte para fazer os levantamentos periciais, e em seguida liberar o corpo para o IML, e posteriormente a casa funerária e aos familiares.

Por: Jose Carlos - Resumo Diário