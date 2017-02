/ / São Paulo vence e se classifica sob comando de Ceni na Copa do Brasil

Enquanto o São Paulo trabalha nos últimos detalhes para acertar a contratação de Lucas Pratto, o centroavante Gilberto mostra que pode ser decisivo quando acionado. Na noite desta quinta-feira, ele foi titular no lugar do desgastado Chavez e de seus pés saiu o gol da vitória do Tricolor sobre o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. De quebra, o magro 1 a 0 diante da equipe da terceira divisão nacional representou o primeiro triunfo da carreira do técnico Rogério Ceni.

Com o resultado, o São Paulo se credenciou para enfrentar o PSTC-PR na sequência do torneio. Os paranaenses se classificaram com a vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga-RS na última quarta-feira. Ainda não há data para o duelo válido pela segunda fase, que também será disputada em jogo único, em Londrina.

Com a missão cumprida na Copa do Brasil, o Tricolor pode voltar suas atenções para o Campeonato Paulista, pelo qual estreou com derrota frente ao Grêmio Osasco Audax. No domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), a equipe recebe a Ponte Preta na partida que marca o reencontro de Rogério Ceni com o Morumbi, onde espera apresentar à torcida os prováveis reforços de Lucas Pratto e Jucilei.

Por Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri)