/ / Em seu quarto Paulistão seguido, Rodrigo Thiesen destaca força do estadual e projeta estreia contra o Palmeiras

Se tem alguém acostumado a disputar o Campeonato Paulista, esse alguém é Rodrigo Thiesen. O volante do Botafogo de Ribeirão Preto vai para o quarto Paulistão consecutivo. Em 2014 defendeu o São Caetano, 2015 foi a vez do São Bento e, no ano passado, o próprio Botafogo-SP.





Experiente, o jogador sabe da importância e da força que o estadual em São Paulo representa para o país. “Considero muito importante para minha carreira poder atuar num campeonato tão difícil e com tanta relevância. Disputar o Paulistão e se manter numa equipe de São Paulo é muito gratificante para mim.





A vantagem de conhecer bem o estadual é que já estou acostumado com o alto nível de competitividade, por isso a preparação que estamos fazendo é fundamental para termos condições de brigar por uma boa colocação”, ressaltou o atleta, que soma 28 jogos no Campeonato Paulista entre a divisão principal e a Série A2.





Já na estreia, o Pantera terá um grande desafio, encara fora de casa o Palmeiras, atual campeão brasileiro. “Estamos pensando e nos preparando bem para este jogo. Sabemos que não será fácil, afinal trata-se de uma grande equipe, mas acredito que se entrarmos com a cabeça boa e extremamente concentrados durante os 90 minutos, temos boas chances de trazer um resultado positivo”, concluiu.









A partida entre Palmeiras e Botafogo-SP acontece neste domingo (05), às 17h.

Foto Anexada: Rogério Moroti/Agência Botafogo

Assessor de Imprensa