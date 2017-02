/ / Em duelo decisivo pela Libertadores, Pablo pede concentração e aposta em experiência do técnico Autuori para classificação do Atlético-PR

A primeira parte já foi feita. Na última quarta-feira (01) o Atlético Paranaense recebeu o Millonarios e venceu por 1 a 0. Agora, a equipe rubro-negra encara o time colombiano fora de casa com a vantagem do empate para garantir classificação à terceira fase da Libertadores.





Titular e peça decisiva no jogo de ida, já que sofreu o pênalti que resultou no gol atleticano, Pablo aposta na concentração da equipe para sair da Colômbia com a vaga nas mãos. “Temos um grande jogo pela frente. Construímos uma vantagem em casa mas sabemos que isso não garante nada. É confronto de mata-mata e precisamos fazer uma boa partida para classificar.





Acredito que a concentração será nossa grande aliada, temos que estar preparados para tudo que possa acontecer em campo”, ressaltou o atacante de 24 anos, que soma 85 jogos com a camisa do Furacão.





Na Colômbia desde domingo (05), o jogador, que vivencia sua primeira experiência na Libertadores, demonstra confiança no trabalho do técnico Paulo Autuori e revela a expectativa para a decisão de amanhã (08). “Vimos no primeiro confronto que a equipe deles tem muita qualidade, por isso estamos estudando os pontos positivos e negativos daquela partida para fazer um grande jogo nesta semana.





O Paulo é um grande comandante e tem experiência na competição, tanto é que já foi campeão duas vezes. Ele, em conjunto com a comissão técnica, está nos passando tudo para entrarmos em campo com uma boa estratégia de jogo”, concluiu.





A partida entre Millonarios e Atlético Paranaense acontece às 21h45, no El Campín, em Bogotá.

Foto Anexada: Divulgação/Atlético Paranaense

Assessor de Imprensa