/ / Duas carretas se envolvem em acidente com carro em Nova Mutum e pegam fogo: dois mortos

O acidente, esta noite, envolveu duas carretas e um veículo, na BR-163, no município de Nova Mutum, sentido Posto Gil. As marcas das carretas não foram confirmadas (um tem placas de Mandaguaçu -PR- e outra de Araçatuba -SP). O carro é um Fiesta branco, placas de Sinop. Duas pessoas morreram na hora. Um homem estaria no carro.





Com o violento impacto, as duas carretas pegaram fogo e as cabines de ambas ficaram destruídas. "Quando chegamos no local havia um motorista de carreta morto e o motorista de carro de passeio. O outro condutor foi levado ao hospital. Havia duas carretas pegando fogo. Uma estava carregada com soja e a outra vazia. A terceira carreta teve leve colisão lateral com uma das outras carretas e não se feriu. Combatemos o fogo, com apoio de caminhão pipa", descreveu, o cabo Eduardo Marcelo de Oliveira, do Corpo de Bombeiros.

Uma parte da carga de soja caiu na pista. As carretas ficaram na rodovia e o carro saiu fora. O tráfego ficou interrompido por mais de três. Longas filas se formaram nos dois sentidos.

A Politec está fazendo procedimentos para identificar as vítimas, liberar os corpos e ser feita necropsia.

A Polícia Rodoviária Federal está registrando as informações do acidente bem como a perícia que vai apontar as causas do acidente. O veículo estaria trafegando sentido Nortão e uma das carretas na direção contrária. Uma das primeiras hipóteses seria de ultrapassagem forçada.

Por Só Notícias/Editoria (colaboraram: Chico Telo e Leandro Campos, de Nova Mutum - fotos: reprodução)