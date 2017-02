/ / Dom Bosco bate Operário FC e se recupera de derrota na estreia

Azulão da Colina conquista primeira vitória no Campeonato Mato-Grossense. Tricolor conhece mais um revés e amarga a lanterna do grupo B.

Por Cuiabá, MT

O Dom Bosco venceu o Operário FC por 3 a 0 e se recuperou da derrota na estreia do Campeonato Mato-Grossense. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal, válida pela segunda rodada. Os gols foram marcados por Thiago Vinicius, João Lennon e Profeta.

O primeiro gol saiu aos 15 minutos com João Lennon. No fim da primeira etapa, Thiago Vinicius sofreu e converteu o pênalti para aumentar o placar. No segundo tempo, Profeta, também de pênalti, fechou o placar em 3 a 0 para o Azulão.

Com a vitória, o Dom Bosco chegou aos três pontos e assumiu a liderança provisória do grupo B. O Operário FC segue sem nenhum ponto somado.

Na próxima rodada, o Operário FC enfrenta o Cuiabá, domingo, às 16h, na Arena Pantanal. O Dom Bosco volta a campo no dia 08 de fevereiro, contra o União, no Luthero Lopes, às 20h10.