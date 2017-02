/ / Dois candidatos disputam a presidência da UCMMAT

Duas chapas protocolaram suas candidaturas à presidência da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), o ato ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (08.02),na sede da entidade, em Cuiabá. Os vereadores, Rafael Piovezan (PP) do município de Acorizal e Dirceu Zanatta (PMDB) de Sorriso disputam o pleito no dia 22 de fevereiro.





Logo após o registro dos candidatos, a Comissão Eleitoral fez o sorteio dos números de cada chapa, a número 01 ficou com a “UCMMAT forte com credibilidade”, encabeçada pelo vereador de Sorriso, Dirceu Zanatta (PMDB), e a chapa número 02 do candidato Rafael Piovezan (PP), “Renova UCMMAT”.





O vereador Dirceu Zanatta salientou que desde quando assumiu sua candidatura a presidente da UCMMAT visitou mais de 80 Câmaras. “Iremos entrar com uma força nova e com muito trabalho, trazendo um pouco da nossa bagagem de segundo mandato na Câmara de Sorriso. Estivemos em todo o estado de Mato Grosso, com muita seriedade, levando aos companheiros vereadores o que a UCMMAT representa para o vereador. Nós precisamos ter uma entidade que realmente atenda a todos os vereadores de forma igual, esse é o nosso intuito. Somos 1.404 vereadores em todo estado e a nossa voz vai começar a ser ouvida com a nossa gestão”, disse o candidato.





Já o candidato Rafael Piovezan frisou a importância de levar a UCMMAT para todas as regiões do estado. “Quero realizar um trabalho de resgate da instituição, com um olhar diferente para as câmaras pequenas, pois são as que mais sofrem com a falta de estrutura.





Nossa proposta é levar cursos de capacitação para os vereadores, tendo em vista, que a maioria das Casas de Leis teve uma significante renovação no quadro de vereadores. Nossa gestão será descentralizada, aonde todas as regiões participarão”, concluiu Rafael.





eleição na UCMMAT irá ocorrer no dia 22 de fevereiro, das 08 às 17 horas, na sede da entidade, em Cuiabá. A posse da nova mesa diretora será no dia 1º de março.

Por Dayane Senna

Assessoria UCMMAT