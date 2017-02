/ / Dividindo liderança do Mineiro com gigantes, Jeferson Berger reforça objetivo de semifinal no Uberlândia e projeta duelo contra o Galo

Dois jogos, duas vitórias e nenhum gol sofrido. O início do Uberlândia no Campeonato Mineiro é bastante promissor. Com 100% de aproveitamento, a equipe alviverde divide a liderança do estadual com Atlético Mineiro e Cruzeiro. E no próximo domingo, às 17h, o UEC faz o confronto direto diante do Galo na Arena Independência.





Um dos destaques na campanha do Uberlândia na largada do estadual é o meia-atacante Jefersom Berger. Ele foi o autor do gol da vitória na estreia diante do Tricordiano e ontem (domingo) teve boa atuação no sucesso em casa por 2×0 contra o Democrata.





Desde dezembro de 2016 no clube mineiro, Berger explica o motivo do começo positivo. “O grande segredo é que assimilamos bem o que o nosso técnico Paulo Cézar Catanoce trabalhou durante a pré-temporada. Nossa equipe vem se dedicando muito nos treinos e tem tido resultado nos jogos. Estamos de parabéns, mas é só o começo e vamos melhorar muito ainda”, garantiu o jogador que passou também por Náutico e Salgueiro.





Além das vitórias, chama atenção nesse início do Uberlândia no estadual o fato de a equipe não ter sofrido gol nos duelos contra Tricordiano e Democrata. “Sou um jogador ofensivo, mas hoje no futebol moderno todos tem que marcar. Se for analisar as nossas duas partidas praticamente não passamos por sustos. Acredito que muito se explica pela maneira que o nosso time marca. Não damos espaço para o adversário sair jogando. A marcação começa já com os homens de frente”, explicou Jefersom Berger.





No ano passado, o Uberlândia até iniciou bem o estadual, porém, decaiu durante a competição. Jefersom Berger garante que o objetivo em 2017 é buscar a classificação para as semifinais. “O time começou bem também em 2016, mas não conseguiu manter. Temos nove jogos ainda e precisamos manter os pés no chão para atingir o nosso objetivo, que é chegar entre os quatro primeiros, assim com o URT conseguiu no ano passado”, admitiu o meia-atacante.





O próximo compromisso do Uberlândia diante do Atlético Mineiro pode até colocar o Verdão na liderança isolada da competição. Na opinião de Berger, o importante é somar, principalmente porque o confronto é fora de casa. “Nessa primeira fase com 11 jogos qualquer ponto conquistado precisa ser comemorado. Largamos bem em confrontos diretos e agora temos esse jogo complicado fora de casa contra o Galo.





O respeito é grande até pela qualidade e grandeza deles. Mas, temos a semana cheia para trabalharmos bem e buscar pelo menos um ponto na Arena Independência, pois será importante na sequência do Mineiro para nós”, finalizou.





Foto: Rogério Moroti/Uberlândia

Assessor de Imprensa