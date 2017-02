/ / Departamento municipal de esporte de Guarantã do Norte lança a Copa do Comercio edição 2017

O evento faz parte do calendário esportivo do município, a copa será nas categorias masculino e feminino, para discutir a forma de disputa, estará acontecendo na sala de reunião do departamento de esporte, localizado no Ginásio Bezerrão, o congresso técnico com os representantes das equipes, no dia 14 de fevereiro para o masculino e no dia 15 do mesmo mês a categoria feminina, ambas as reuniões terá inicio às 19h30min.