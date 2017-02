/ / Curso de Cortes Finos de Carne Suína acontece pela primeira vez em MT

Embora disponível há algum tempo no portfólio de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), o treinamento de Cortes Finos da Carne Suína é uma novidade de 2017. Neste mês e no próximo serão as primeiras vezes que a capacitação acontece no Estado, solicitadas por produtores de Arenápolis e Juína, para ser realizada em conjunto com os Sindicatos Rurais dos dois municípios. A expectativa é que o interesse aumente a partir de agora, tendo em vista que o mercado suíno tem crescido em Mato Grosso, tanto de produção como de consumo.

“O interesse por esse curso é, de pronto, o alto consumo da carne de suíno na região. Temos várias granjas por aqui produzindo carne com alta qualidade. A procura por suíno é muito grande, principalmente pelo corte de picanha, que é uma carne bastante gostosa. Não tenho dúvida de que esse treinamento vai ser muito útil pra quem vende e consome a carne suína”, ponderou o presidente do Sindicato Rural de Juína, José Lino Geraldo Martins.

De acordo com a Associação Mato-grossense de Criadores de Suíno, há mais de 2,5 milhões de cabeças de no Estado. O médio norte detém a maior concentração - 575 mil, segundo informação do Instituto Mato-grossense de Defesa Agropecuária (Indea). O oeste vem em segundo lugar (548 mil) – região em que está Arenópolis e bem próxima a Juína - e o nordeste, em terceiro (463 mil).

Nos últimos três anos, a partir de 2013, o rebanho mato-grossense de suínos cresceu cerca de 25%, de 1,85 milhão de cabeças para as atuais 2,5 milhões. Já são 414 granjas comerciais no Estado, que, assim como a tendência nacional, vem ampliando o consumo interno de carne suína. Em 2000, o brasileiro comia, em média, 8 quilos dessa carne por ano. Hoje, são 16 quilos e, apenas em Mato Grosso, 12 quilos por pessoa/ano.

PORTFÓLIO - Além da novidade do curso de cortes finos, O SENAR-MT ainda oferece o treinamento em Transformação Caseira de Produtos de Origem Animal em Embutidos e Defumados de Carne Suína, com 24 eventos previstos, e duas Vitrines da Carne Suína, que acontecem durante a programação das feiras Show Safra (23.03), em Lucas do Rio Verde, e Parecis Super Agro (11.04), em Campo Novo do Parecis, conforme o planejamento para o primeiro quadrimestre. Durante 2016, foram 21 vitrines da carne suína realizadas.

Outras formações profissionais rurais previstas para o mesmo período na cadeia dos suínos são PNDS (Programa Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura) – Maternidade e PNDS – Manejo de Recria e Terminação. Ao todo, o SENAR-MT tem mais de 40 treinamentos na cadeia da suinocultura.

O SENAR-MT faz parte de um conjunto de entidades que forma o Sistema Famato. Essas entidades dão suporte para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e representam os interesses dos produtores rurais do Estado. É formado ainda pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) e pelos 90 Sindicatos Rurais do Estado.

Por Gecom SENAR-MT