/ / Consórcio Portal da Amazônia e COOGAVEPE solicitam Geólogo para SEMA Guarantã

Deputado Dilmar DalBosco foi o interlocutor das instituições junto a Secretaria Adjunta de Licenciamentos Ambientais da SEMA MT.

Da Assessoria

O Presidente da Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (COOGAVEPE), Gilson Gomes Camboim, juntamente com o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia, Erico Stevan, fez gestão junto ao Deputado Estadual, Dilmar Dal’Bosco, para que o mesmo fizesse a interlocução junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) com vistas a celeridade no processo de vistoria e liberação dos Licenciamentos Ambientais para atividade mineral no Vale do Peixoto, bem como para empreendimentos do ramo de extração de areia, cascalho e argila.





A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental da SEMA/MT, Mauren Lazzaretti, garantiu que o órgão estadual fará um Termo de Cooperação Técnica com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e a Cooperativa de Garimpeiros para contratação de profissional na área de geologia.





“Precisamos estabelecer parcerias para que a SEMA dinamize o processo de vistorias, emissões de laudos e a liberação dos Licenciamentos Ambientais em tempo hábil nesta região de grande potencial mineral do estado de Mato Grosso. Estamos acolhendo a solicitação do Deputado Dilmar Dal’Bosco e das lideranças políticas, cooperativistas e empreendedores do setor para efetivamente garantir a fomentação desta cadeia produtiva”, enfatizou a Secretária Adjunta, Mauren Lazzaretti.





O Deputado Dilmar Dal’Bosco lembrou que já existe um Termo de Cooperação Técnica na Área Ambiental e que o Setor de Mineração representa um percentual considerável na fomentação da economia regional. “A SEMA irá contratar o Geólogo que fará parte do quadro do Escritório Regional de Guarantã do Norte. Neste contexto teremos um melhor atendimento as demandas dos municípios de abrangência do Consórcio Portal da Amazônia e da COOGAVEPE. Isso será essencial para a agilização dos processos e requerimentos de licenciamentos ambientais”, comentou o parlamentar Democrata.





O Presidente da COOGAVEPE, Gilson Camboim, salientou que o Termo de Cooperação poderá de imediato beneficiar mais de 80 empreendimentos minerais da região que estejam cumprindo as normativas e determinações da legislação ambiental.





“Para classe garimpeira a contratação do geólogo será de extrema importância no desenvolvimento de levantamentos topográficos das atividades de pesquisa mineral, no norteamento da aplicação das normas técnicas específicas da área de mineração, e até mesmo com relação as medidas de controle e proteção ambiental e segurança do trabalho”, declarou Gilson Camboim.