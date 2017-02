/ / Com mais um duplo-duplo de Olivinha e boa atuação de Ronald Ramon, Flamengo volta a vencer no NBB 9

A fase não era boa, mas o Flamengo enfrentou o Pinheiros, nessa noite, em São Paulo, querendo mudar o seu panorama nesse momento no NBB 9. Um jogo marcado por muito equilíbrio e decidido apenas na prorrogação, o time rubro-negro contou com a eficiência de Olivinha e Ronald Ramon para vencer o jogo por 84 a 77 . Com o resultado, o Flamengo volta a liderança da competição.

Equilíbrio marca o primeiro período da partida. Atuando em casa, o Pinheiros viu o Flamengo começar a partida contando com a eficiência de Olivinha e JP Batista. A resposta do time paulista veio através de Gemerson e do norte-americano Bennet que ajudaram a manter o placar equilibrado no final do primeiro quarto que terminou com uma pequena vantagem para o Flamengo – 14 a 13.





Holloway desequilibra para o Pinheiros no segundo quarto. Os minutos iniciais foram marcados pelos erros ofensivos das duas equipes. Mas a partir da metade do período, o norte-americano Holloway desequilibrou para o Pinheiros que assumiu a liderança e conseguiu abrir vantagem. E apesar dos pontos do ala Marquinhos, o Flamengo foi para o vestiário atrás no marcador – 31 a 27.





Flamengo melhora o rendimento ofensivo na volta do intervalo. O Flamengo melhorou seu ataque no decorrer do terceiro período com os pontos de Olivinha. O Pinheiros com os pontos de Ansaloni voltou a equilibrar o jogo no final e foi com uma pequena desvantagem no placar – 50 a 48.





Jogo equilibrado e empatado no final do último quarto. As duas equipes se alternaram no placar no quarto período. Ronald Ramon desequilibrando para o Flamengo nos arremessos de três. Bennett ajudou o Pinheiros a permanecer vivo na partida e teve a chance de dar a vitória para a equipe paulista no final do jogo, mas errou os dois lances livres, levando o jogo para a prorrogação - 68 a 68.





Na prorrogação, o Flamengo soube ter frieza nos lances livres para voltar a vencer no NBB 9. O destaque rubro-negro na prorrogação foram os jogadores Olivinha e Ronald Ramon.





O Flamengo volta a quadra no dia 14, às 19:30, contra o Mogi das Cruzes, no Tijuca Tênis Clube. Jogo que irá marcar o retorno de Marcelinho e Ricardo Fischer ao time rubro-negro.





DESTAQUES DO JOGO:





- Olivinha foi o cestinha do Flamengo e do jogo com 21 pontos e 14 rebotes (duplo-duplo). Ronald Ramon terminou o jogo com 19 pontos. JP Batista com 10 pontos e rebotes (duplo-duplo) foi o outro destaque.

Bennet terminou também como cestinha do jogo e do Pinheiros com 21 pontos. Holloway terminou o jogo com 16 pontos. Ansaloni com 12 pontos.

Crédito das imagens: Ricardo Bufolin/ECP.