/ / Com emenda do Ságuas Moraes Prefeitura de Guarantã fará aquisição de patrulha mecanizada

Uma emenda do Deputado Federa Ságuas Moraes (PT) vai possibilitar a prefeitura de Guarantã do Norte/MT fazer a aquisição de uma patrulha mecanizada para atender os produtores rurais da agricultura familiar do município.

A Câmara Municipal de Guarantã do Norte aprovou e o prefeito Érico Stevan Gonçalves sanicou a Lei Municipal 1525/17, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 160 mil.

A patrulha vai atender os produtores do interior com mecanização da terra para plantio e suas lavouras. As patrulhas mecanizadas são comandadas por associações e cooperativas.

Da Assessoria