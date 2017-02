/ / Câmara aprovou matéria do Executivo que concede reajuste de 7,64% para educação

A Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT aprovou na primeira sessão ordinária do ano realizada nesta segunda-feira (06-02) o Projeto de Lei Complementar 05/17 que concedeu reajuste de 7,64% aos profissionais da Educação.

O prefeito Érico Stevan encaminhou para a Câmara Municipal na semana passada o Projeto de Lei Complementar 05/17 seguindo Piso Salarial Base Nacional dos profissionais da Educação da rede municipal de ensino.

A matéria foi aprovada e valerá retroagindo seus efeitos ao mês de janeiro de 2017. O prefeito de Guarantã é um dos primeiros do Estado a conceder o reajuste da Educação já no início do ano. Além desse projeto, foram analisados outros, sendo uma pauta extensa.