/ / Cacerense x Mixto ficam no empate pelo grupo A: 2X2

No duelo dos zerados, Mixto empata

nos acréscimos com o Cacerense

O Cacerense saiu atrás no placar, buscou a virada e quase ia conquistando a primeira vitória no Campeonato Mato-Grossense. Até que aos 50 minutos, Pedro Augusto cobrou pênalti e decretou o placar em 2 a 2, na noite desta quarta-feira, no Geraldão, em Cáceres. As duas equipes entraram em campo sem nenhum ponto somado e pressionadas pelo resultado. A partida foi válida pela 4ª rodada e teve gols de Walter e Kaique para o time da casa e Muller e Pedro Augusto para o Tigre.

O Mixto abriu o placar com Muller aos 17 minutos do primeiro tempo. O Cacerense tentou o empate, pressionou, mas parou nas defesas de Flávio e na falta de pontaria. O time também reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem. No segundo tempo, Walter empatou logo aos 7 minutos após cobrança de escanteio. Aos 32, Kaique desempatou o jogo para delírio dos torcedores no Geraldão. No fim do jogo, houve um princípio de confusão e o meia Sidinei, do Mixto, acabou expulso após cotovelada em Lolo. Aos 50 minutos, Pedro Augusto converteu pênalti e deixou tudo igual no placar.

Com o empate, os times seguem fora da zona de classificação à próxima fase. Ambos tem um ponto. Na próxima rodada, o Cacerense enfrenta o Operário VG, domingo, no Geraldão, às 18h. O Mixto recebe o Luverdense, domingo, às 16h, na Arena Pantanal.

Por Showdoesporte/Globo Esporte/Cuiabá