/ / Bortoli solicita estudo de viabilidade para instalação de porto seco em Sinop

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sinop (MT) desta segunda-feira (13), o vereador Ademir Bortoli (PMDB) irá apresentar uma indicação endereçada ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi (PP) e ao senador Wellington Fagundes (PR), solicitando um estudo de viabilidade para a instalação do porto seco da Ferrogrão, em Sinop.

O porto seco é um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada ou via férrea e até aérea, sendo um depósito alfandegado localizado na zona secundária, fora dos portos marítimos, geralmente no interior. Tem como principal função receber as cargas ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou trabalhar como entreposto aduaneiro.

O presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), Sigfrid Kirsch (Zico), acrescenta que se Sinop for contemplada com a implantação do porto seco, será importante trazer um centro de distribuição como o de Manaus para a cidade. “Isso porque estamos localizados no centro do país. A logística vai mudar muito, principalmente para o setor agrícola”, reforça Zico.

Com a construção da Ferrogrão, ferrovia que passará por cidades do norte de Mato Grosso com destino ao porto de Miritituba, no Pará, Bortoli considera essencial a instalação do porto seco em Sinop, considerada capital do nortão, referência no agronegócio do estado e que possui a única unidade da Embrapa em Mato Grosso.

“Precisamos melhorar urgentemente nossa logística, atualmente cerca de 70% da produção do estado é escoada pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), localizados a mais de 2 mil quilômetros da origem, por isso o porto seco desafogaria o movimento nos portos já sobrecarregados, amenizaria o tráfego pela BR-163 e ainda geraria muita economia de custos tanto para o produtor quanto para o consumidor final”, afirma Bortoli.

Está prevista para março uma audiência pública em Sinop solicitada pela Prefeita Municipal Rosana Martinelli, com representantes do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sobre a instalação da ferrovia. “Fatores como localização geográfica, pólo em prestação de serviços, presença dos principais órgãos públicos estaduais e federais, entre outros, reforçam o potencial de Sinop para que a instalação do porto seco seja no município”, complementa o vereador.

Entre as vantagens do porto seco estão à redução no custo de fretes internos, rapidez na entrega da mercadoria, segurança da carga no momento do transporte, redução de custos aduaneiros e mais celeridade na liberação da mercadoria. Os portos e aeroportos se desafogam, assim como o tráfego das rodovias, como é o caso da BR 163. O porto seco permite ainda o ganho logístico, além de possibilitar a interligação com outros modais de transporte.

Para o suplente de senador, Dr. Jorge Yanai (PMDB), a Ferrogrão é fundamental para o estado e será mais um modal para o transporte da produção, barateando custos. “A ferrovia deve ser licitada em breve. É importante que Sinop seja contemplada com o porto seco, o que geraria benefícios não só para o município, mas para toda a região. É uma obra importante não somente para Mato Grosso, mas para todo o país”, ressalta Yanai.

Atualmente o estado possui apenas um porto seco, localizado na capital Cuiabá. O estudo de viabilidade da Ferrogrão já foi realizado, o projeto está priorizado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal e deverá ser concedido a iniciativa privada. A previsão é que o leilão seja realizado no segundo semestre deste ano. O valor de investimento será de aproximadamente R$ 12 bilhões.

