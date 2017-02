/ / Bortoli busca valorização do Alto da Glória com pedido de criação de novo LIC

Objetivo também é gerar novas oportunidades para o micro e pequeno empresário de Sinop.

O vereador Ademir Bortoli (PMDB), juntamente com o Presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), Sigfrid Kirsch (Zico), se reuniu na terça-feira (31) com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Sinop (MT), Daniel Brolese. Entre os assuntos abordados está o pedido de criação de um novo Loteamento Industrial e Comercial (LIC) que deverá ser implantado no bairro Alto da Glória.

A ideia é utilizar uma área de 12 alqueires da prefeitura que atualmente está sem uso, adianta Ademir Bortoli. “A instalação do novo LIC na região tem como objetivo valorizar ainda mais o bairro, que pode se tornar um cartão postal, uma vez que é localizado na entrada da cidade”, explica o vereador.

De acordo com o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch (Zico), a Secretaria deve realizar um estudo de viabilidade para a instalação de um novo LIC. “Foi esse o retorno que tivemos do secretário Brolese neste primeiro encontro. Acreditamos que o Alto da Glória merece a implantação de um setor deste porte”, frisa Zico.

Atualmente o município possui dois LICs, o Norte e o Sul, que juntos somam mais de 416 lotes exclusivos para a implantação de empresas. Além da valorização do Loteamento, o parlamentar quer beneficiar micro e pequenos empresários do município. “Vários pequenos empresários, que geram emprego e pagam seus impostos em Sinop, não conseguiram até hoje um terreno para construir um barracão para a própria indústria. Desta forma precisamos valorizá-los. Principalmente os que estão pagando aluguel e para eles o LIC é uma opção”, complementa Bortoli, acrescentando que irá cobrar a administração municipal, junto à secretaria de Indústria, Comércio e Turismo para que a área citada seja transformada também em um setor industrial e comercial.

Por Dieny Vieira/ Assessoria de Imprensa