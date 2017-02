/ / Artilheiro do Mato-Grossense, Andrezinho busca ser titular no Sinop

Artilheiro do Campeonato Mato-Grossense nas primeiras três rodadas, o atacante Andrezinho do Sinop é reserva, mas já balançou as redes três vezes no estadual. O atleta revelou a vontade de ser titular no Galo do Norte, que conta também com Cabralzinho, Jorge Preá e Jesus como concorrentes.

O jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Cacerense na última quarta-feira e fez mais um contra o Mixto na última rodada. Andrezinho entrou no decorrer da partida nos três jogos do Sinop no estadual, mas quer jogar ainda mais.

- Todo atacante vive de gols e eu estou muito feliz de poder estar tendo a oportunidade de entrar no segundo tempo e fazer os gols. Está tendo uma briga sadia aqui no Sinop, porque só tem atacante de qualidade. Respeito meus companheiros, mas estou trabalhando e me dedicando para ser titular – revelou o atleta.

Por ser um jogador de velocidade, o Andrezinho entra no segundo tempo com o adversário desgastado e tem se sobressaído.

- Tudo depende da nossa movimentação. O atacante quando se movimenta dá muito trabalho para os zagueiros e também tem muito mais oportunidades de sair na cara do gol. Eu busco os lados do campo e os espaços vazios e estou conseguindo finalizar e fazer os gols.

Nascido em Jaciara, o atleta já passou pelo Grêmio Jaciara, Mixto e REC no estado. Ficou um tempo atuando no futebol Paranaense e Pernambucano. O último clube do jogador antes do retorno para Mato Grosso foi a Caldense-MG.

O Sinop volta a campo nesta quarta-feira diante do Operário Várzea-Grandense, na Arena Pantanal, às 20h30. Este jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Mato-Grossense.

