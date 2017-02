/ / Após susto com cirurgia no coração e reestreia com gol, Renan Oliveira mira titularidade do América Mineiro e projeta duelo com a Caldense

O meia Renan Oliveira teve uma passagem bastante positiva pelo América Mineiro em 2014. Na oportunidade foram 17 jogos na Série B com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A porta do Coelho ficou aberta e neste ano ele foi recontratado como um dos principais reforços na busca do clube preto e verde em voltar à Série A.





Renan Oliveira só não imaginava que durante os exames de rotina da pré-temporada fosse diagnosticada uma arritmia cardíaca. Logicamente, o jogador ficou preocupado com a sua saúde e a sequência da carreira. Porém, após cirurgia, tudo voltou ao normal e ele pôde retornar normalmente para a sua profissão.





Pelo fato de perder alguns dias da pré-temporada em virtude da recuperação da cirurgia, Renan Oliveira só foi estrear em 2017 na última quarta-feira, quando o América Mineiro venceu o Atlético Acreano, fora de casa, por 2×0 e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil para encarar o Murici. O recomeço no Coelho não poderia ser melhor, afinal o meia entrou aos 15 minutos do segundo tempo e fez o segundo gol dos visitantes que acabou sacramentando a classificação. “Foi muito importante poder voltar a atuar, ainda mais com uma vitória e fazendo gol. Estou muito feliz e agora é vida nova após solucionar esse pequeno problema no coração”, garantiu o meia de 27 anos.





Apesar da felicidade imensa de voltar a atuar e reestrear com gol, Renan Oliveira não tem muito tempo para comemorar. Após a viagem desgastante de retorno ao estado de Minas Gerais, o Coelho já volta a campo pelo estadual no domingo, às 19h30, fora de casa contra a Caldense, que foi eliminada na Copa do Brasil pelo Corinthians. “Sabemos que jogar contra Caldense na casa deles sempre é um jogo muito difícil. Apesar da dificuldade, temos condições de ir lá e fazer um bom jogo e manter também essa série sem sofrer gol. Estamos cientes que uma hora vai acontecer, porém, vamos nos concentrar para adiar ao máximo isso”, enfatizou Rena Oliveira.





Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Atlético Mineiro, Sport, Goiás, Vitória, Náutico e Avaí, Renan Oliveira busca um espaço entre os 11 titulares do técnico Enderson Moreira. “Espero poder continuar ajudando a minha equipe a sair com as vitórias durante a temporada. Lógico que quero buscar meu espaço como titular, mas sempre respeitando meus companheiros. Comecei um pouco depois que outros jogadores a pré-temporada, mas já me sinto bem melhor fisicamente.





O time vem crescendo bastante e todos os jogadores estão tendo sua oportunidade. Espero aproveitar a minha e não sair mais da equipe”, finalizou.