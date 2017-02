/ / Ano Letivo da Rede Municipal de Guarantã iniciará dia 13 e fevereiro

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Lucido Garbinato informou que o ano letivo da rede municipal iniciará no dia 13 de fevereiro para a sede do município de Guarantã do Norte.





As escolas do interior e indígena iniciarão no dia 20 fevereiro. Segundo Lucídio está tudo pronto para os cerca de 5 mil alunos começarem a estudar.

Segundo ele está finalizando a parte de atribuições de aulas, contratação de apoio, motoristas, rotas dos ônibus escolar e merenda escolar. Os alunos vão iniciar o ano letivo com tudo organizado.





A secretaria de infraestrutura priorizou neste início de ano fazer o conserto das estradas vicinais que são rotas de Transporte Escolar.

Da Assessoria