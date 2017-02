/ / Andrezinho brilha e Sinop vence Cacerense no Geraldão

Por Cáceres, MT

Cacerense x Sinop, Geraldão (Foto: Julio Tabile/Sinop FC)

O Sinop conquistou a primeira vitória no Campeonato Mato-Grossense e assumiu a liderança do grupo A. Fora de casa, no estádio Geraldão em Cáceres, o Galo do Norte bateu o Cacerense por 3 a 0, com dois gols de Andrezinho e um de Gabriel. A Fera da Fronteira atuou com um jogador a menos durante boa parte do jogo.

O Cacerense ficou com um a menos logo no início, com a expulsão do goleiro Grisan. O Sinop abriu o placar no fim do primeiro tempo com Andrezinho.

Na segunda etapa, o mesmo Andrezinho marcou mais um, aos 25. Com os gols, o atleta se redime do gol perdido no empate com o Luverdense - no lance, ele saiu na cara do goleiro Diogo Silva. No final do jogo, o jovem Gabriel marcou mais um e fechou o placar em 3 a 0.

Com a vitória, o Galo do Norte chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança isolada do grupo A. O Cacerense não tem nenhum.

Na próxima rodada, o Cacerense enfrenta o Luverdense, domingo, no estádio Passo das Emas, às 17h. O Sinop joga no dia 08 de fevereiro, contra o Operário VG, na Arena Pantanal, em jogo adiantado da quarta rodada.