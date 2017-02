/ / Aberta inscrições para o vestibular da UAB de Guarantã com 50 vagas para Turismo

A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares (COVEST) abriu edital para Vestibular Específico, Modalidade Educação à Distância para vários polos, inclusive o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Guarantã do Norte.

www.unemat.br/vestibular

As inscrições serão realizadas unicamente via internet no endereço eletrônicoe poderão ser efetuadas com pagamento da taxa de inscrição ou com isenção do pagamento da referida taxa.