/ / Violência em Sinop cinco homens são assassinados e outros três baleados estão hospitalizados

Hoje é o dia mais violento do ano em Sinop. Cinco homens foram assassinados esta noite, em diferentes bairros. O primeiro crime foi rua das Ameixeiras, no Jardim Celeste. Um homem que estaria andando na rua foi atingido, não resistiu e morreu no local. Sua identidade ainda será confirmada pela polícia e Politec. Teria cerca de 25 anos. Outro homem, que estava ao seu lado, também foi atingido pelos tiros e levado ao hospital. Não foi informado se está em estado grave. O atirador teria passado de moto e disparado.

O outro crime foi pouco depois, no Boa Esperança. Um homem também levou alguns tiros e morreu na hora. Os disparos teriam sido feitos por um homem que fugiu em uma motocicleta.

No Parque das Araras, outro homem também foi baleado e não resistiu. Ainda não foram informadas características do atirador e se também estaria de moto.

Na rua dos Guapuruvus, no Jardim Violetas, houve a quarta execução. A vítima levou tiros e faleceu. A polícia investiga se o atirado seria o mesmo que disparou contra as outras vítimas.

No bairro São Cristóvão, na rua dos Esportes, um adolescente (cerca de 16 anos) foi ferido a tiros - um deles no peito. Foi socorrido e está no hospital. Outro homem foi atingido por tiros, no Vila Mariana, atendido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital regional.

A quinta morte foi no início da madrugada desta 3ª feira. Um homem foi assassinado, a tiros, no residencial Sebastião de Matos. O corpo está na residência. Não há pistas sobre o assassino.

O saldo trágico deste 2ª feira em Sinop é de 7 assassinatos. O policial militar Fabio Zampirão, 31 anos, foi baleado dentro de sua casa, no final da manhã, no Jardim Florença, e não resistiu. Na caçada aos criminosos, um deles foi baleado , em uma mata -onde entrou com o comparsa-, foi baleado e morreu. O outro continua sendo procurado.

Por Só Notícias/Editoria com Ricardo Riedel