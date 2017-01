/ / “Vamos fazer uma administração de excelência”, diz prefeito de Guarantã do Norte

“Vamos cumprir os compromissos e superar nosso plano de governo”, diz prefeito Érico Stevan

Guarantã do Norte (MT) – Recém-empossado prefeito de Guarantã do Norte (MT), o republicano Érico Stevan Gonçalves já começou a colocar em prática seu plano de governo. O objetivo é superar as metas e fazer uma administração de excelência. A cidade fica a 725 km de Cuiabá e recebeu diversos benefícios conquistados pelo atual gestor quando este exerceu os cargos de vice-prefeito (2009/2012) e de vereador (2013/2016). É o caso das agências da Caixa Econômica Federal e do INSS, da reformulação e estruturação dos Correios em novo endereço e de 254 casas populares.

Érico é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Pública, além de ser presidente da Associação Comercial de Guarantã do Norte há 10 anos. Ele foi eleito prefeito em 2016 com 4.881 votos e, recentemente, assumiu o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia, composto por 11 municípios, com o objetivo de desenvolver projetos que garantam o progresso e a subsistência do setor produtivo, bem como realizar convênios entre estado e municípios. Como prefeito pretende dar atenção especial aos setores básicos, como saúde e segurança, e alavancar a infraestrutura.

Ele falou à Agência PRB Nacional sobre suas ações que, inclusive, já começaram a ser colocadas em prática.

ENTREVISTA

Agência PRB Nacional – Prefeito, a princípio nos diga por que escolheu o PRB?

Érico Stevan – O partido me chamou a atenção por ser uma sigla que não se envolve com escândalos, tem coerência e tem um firme compromisso com os interesses da população. Isso faz toda a diferença.

Agência PRB Nacional – Como foi o primeiro dia de trabalho?

Érico Stevan – A experiência como vice-prefeito e vereador nos deu tranquilidade para esse início. Começamos organizando a prefeitura, fazendo algumas mudanças e economias, como por exemplo, tirando secretarias de locais alugados. Realizamos um levantamento, já visitamos todos os Postos de Saúde da Família (PSF) e o hospital municipal e fizemos vistoria em obra da UPA. Começamos a resolver alguns problemas, como a aquisição de material de consumo, medicamentos.

Agência PRB Nacional – Qual a principal demanda do município?

Érico Stevan – A saúde é a nossa maior demanda. O hospital está em situação crítica e já estamos buscando uma solução. Fizemos uma compra direta de medicamentos e estamos buscando recursos financeiros para a construção de uma nova ala hospitalar. Temos um hospital público e outro particular e o objetivo é construir um novo hospital. Estamos atrás de recursos, indo à capital do estado procurar investimentos e também vamos economizar para podermos investir.





Agência PRB Nacional – O orçamento municipal para 2017 é de R$ 80 milhões. Este recurso é suficiente?

Érico Stevan – Apesar da necessidade de atrairmos investimentos, acredito que o recurso disponível no orçamento é suficiente para honrar os compromissos do município. Vamos conseguir aplicar da melhor forma possível.

Agência PRB Nacional – Como está a educação do município e o que o senhor pretende desenvolver nesta área?

Érico Stevan – Guarantã é a cidade que tem o 3º melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Mato Grosso. Vamos investir na qualificação e valorização dos nossos profissionais para melhorarmos ainda mais a qualidade do ensino.

Agência PRB Nacional – Seu plano de governo destaca investimentos na infraestrutura do município. Quais serão as medidas neste setor?

Érico Stevan – O município está despertando sua vocação agrícola. Estamos fazendo um levantamento para priorizarmos investimentos no setor e melhorar o escoamento da produção. Na primeira semana de fevereiro começa o ano letivo. Precisamos, portanto, investir na melhoria das rodovias na área rural que possui cerca de 2 mil quilômetros, com várias estradas de chão.

Agência PRB Nacional – Quais a principais atividades econômicas do município e como incentivá-las?

Érico Stevan – A cidade tem uma economia diversificada. Temos uma bacia leiteira bastante produtiva; a construção civil é muito forte – o que melhorou ainda mais com a chegada da Caixa Econômica Federal ao município; a lavoura é bem desenvolvida e em diversos assentamentos a agricultura familiar é bem intensa. A prefeitura possui patrulhas mecanizadas e vamos entregar às associações organizadas, para ajudar em suas produções agrícolas. A Secretaria de Desenvolvimento vai liberar uma retroescavadeira para trabalhar na área da aquicultura, já que hoje existe uma cooperativa que utiliza os locais onde se extrai o ouro, para a criação de peixe. A experiência teórica da minha formação em Ciências Contábeis e a prática dos mandatos que exerci será fundamental para desenvolver esse trabalho.

Agência PRB Nacional – Vai ser possível cortar gastos públicos na prefeitura de Guarantã do Norte?

Érico Stevan – Já iniciamos vários cortes, inclusive corte de pessoal, conseguindo reduzir em torno de 50% os cargos comissionados. Estamos reduzindo plantões, horas-extras, aluguéis da prefeitura. Tudo isso é justamente para investirmos o dinheiro no lugar certo. Estamos em tempos de crise, não sabemos quando ela acaba e já estamos nos garantindo.

Agência PRB Nacional – Prefeito, como será seu trabalho para contemplar os jovens?

Érico Stevan – Estamos fazendo um levantamento sobre locais públicos como praças, áreas de lazer, academias livres, e pensando em programas que atraem estes jovens. Estamos aderindo ao programa Guardiões, desenvolvido pela Polícia Militar justamente para tirar os jovens da ociosidade e trazer para dentro da administração. É uma prevenção contra as drogas e uma forma de envolver a juventude em atividades sadias.

Agência PRB Nacional – Como será sua gestão para aproximar a população da prefeitura?

Érico Stevan – Temos nos reunido com entidades como a Maçonaria, Lions Clube, Associação Comercial, para buscar a proximidade com todos esses nichos. Em oito anos de mandato nunca tive sequer um processo na justiça eleitoral, o que já nos dá uma credibilidade e nos aproxima das pessoas. A população me vê como comerciante e não como um membro da velha política, isso também já ajuda muito. Vamos continuar buscando essa aproximação com a sociedade a cada dia. Nosso lema é o respeito ao dinheiro público. O temor a Deus e o respeito ao ser humano são princípios que nos colocam ao lado dos cidadãos. É com esses princípios que vamos fazer uma administração realmente de excelência. Vamos cumprir os compromissos e superar nosso plano de governo.

Agência PRB Nacional – Como ficou a composição da Câmara de Vereadores? Há apoio ao seu governo?

Érico Stevan – Foram eleitos dois vereadores pela coligação, mas os demais vereadores saíram em chapas puras, são meus amigos e temos a confiança de que a Câmara será favorável aos projetos que tiverem o intuito de melhorar a vida das pessoas. Junto com o legislativo vamos colocar esses projetos para funcionar.

Agência PRB Nacional – Prefeito, além do município de Guarantã do Norte, o senhor assumiu Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia. Como será seu trabalho à frente desta entidade?

Érico Stevan – Guarantã é uma cidade polo aqui do extremo norte do estado. Dessa forma, assumimos o consórcio municipal de saúde composto por cinco municípios e o consórcio Portal da Amazônia, formado por 11 municípios. É um prazer ter a confiança dos prefeitos. Assim como na prefeitura, vamos trabalhar pelo desenvolvimento, com transparência e prestando conta de tudo.

Por Agência PRB Nacional