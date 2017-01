/ / Titular durante a pré-temporada, zagueiro Kadu espera que 2017 seja o ano da consolidação

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians, Grêmio, Atlético/PR e Vitória/BA, o zagueiro Kadu é um dos jogadores mais experientes do atual elenco da Macaca. Recuperado de uma cirurgia no pé direito realizada em novembro, o defensor assumiu a titularidade na equipe de Felipe Moreira durante a pré-temporada.





Feliz por retornar ao time, Kadu revelou que está encarando 2017 como um ano de consolidação na carreira. “Ano passado sofri uma lesão que acabou me atrapalhando bastante num momento em que eu estava tendo uma sequência boa na equipe. Sou grato aos diretores e comissão técnica da Ponte que apostaram na minha permanência. Tenho objetivos e um deles é fazer dessa temporada uma das melhores da minha carreira”.





Depois da vitória sobre a Inter de Limeira por 2×0 no primeiro desafio da temporada, a Ponte Preta volta a campo na manhã desta quarta-feira (25) para enfrentar o Audax, no estádio Moisés Lucarelli. No domingo (29), às 17 horas, a Macaca encerra sua preparação antes da estreia no Paulistão com um amistoso contra o Palmeiras. “Esses jogos são importantes para dar ritmo e entrosamento ao elenco, além de servir para a comissão técnica fazer as observações e correções necessárias. O grupo está muito forte e tenho certeza que vamos fazer novamente um grande ano”, finalizou.





A estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista está marcada para o dia 5 de fevereiro, contra a Ferroviária, no Majestoso.





Foto Anexada: Fabio Leoni/ PontePress Foto Anexada: Fabio Leoni/ PontePress

