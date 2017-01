/ / Sob escolta, ex-governador depõe e diz ter sido pressionado por jornalista

Por Do G1 MT

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) disse ter pedido para secretário resolver a situação (Foto: Renê Dióz/G1)

O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), que está preso desde setembro de 2015, deixou a prisão nesta quarta-feira (18), sob escolta, para prestar depoimento à Sétima Vara Criminal de Cuiabá em um processo que investiga suposta extorsão cometida por seis jornalistas contra Silval e outras vítimas, entre eles o ex-secretário de Comércio, Minas e Energia e da Casa Civil, Pedro Nadaf, entre maio e junho de 2014.

No entanto, Silval foi chamado a depor como testemunha de defesa de Milas. O ex-governador declarou em depoimento não ter sofrido extorsão por parte do grupo de comunicação, mas que foi pressionado pelo jornalista Antônio Carlos Milas de Oliveira, apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) como o líder do esquema. Disse ter sido procurado por Antônio diversas vezes.

Segundo ele, o jornalista teria pedido R$ 100 mil para não prejudicar o governo estadual em reportagens divulgadas no veículo de comunicação. "Não sofri extorsão direta, mas fui pressionado. Me lembro que ele cobrou uma conta dizendo que tinha uma cobrança com o governo. Na abordagem, ele dizia que era sobre serviços prestados ao governo", relatou.

No depoimento, o peemedebista disse que desconhecia a dívida citada pelo jornalista. "Eu passava essas demandas para a Casa civil. Se realmente tivesse que pagar, que pagasse. Ele [jornalista] não saía da sala de espera [do Paiaguás]. Pedi que Pedro [Nadaf] resolvesse isso. Queria tirá-lo da sala de espera", afirmou Silval.

De acordo com o ex-governador, Nadaf deu um retorno a ele dizendo que 'tinha resolvido' a situação com o jornalista. Silval diz não saber como Nadaf fez o suposto pagamento e que soube por terceiros que a negociação teria sido feita com cheques.

Conforme o MPE, seis testemunhas já foram ouvidas até o momento. Todas relataram saber que o grupo Milas era conhecido por extorquir pessoas envolvendo o veículo de comunicação. "Ele [o jornalista] não me extorquiu, mas me pressionou. Pode ter ameaçado secretários", pontuou Silval, que está preso no Centro de Custódia de Cuiabá.

Além do ex-governador, outras duas vítimas do grupo de comunicação prestaram depoimento nesta quarta-feira. Ambas disseram que foram procuradas por Antônio Milas e que ele pedia dinheiro à elas para não publicar matérias que poderiam prejudicá-las.

Além de Antônio Milas, outros cinco jornalistas respondem a esse processo, sendo que dois deles são filhos dele.

O MPE ainda acusa os jornalistas de agirem há vários anos. Os valores pagos pelas vítimas variavam conforme a capacidade econômica de cada uma vítima. Conforme a acusação do MP, eles faziam pesquisa no sistema ISS.NET-On Line da prefeitura de Cuiabá, usando as credenciais de um servidor municipal, para depois usar esses dados para a extorsão.

Pagamento com 'caixa 2'

Pedro Nadaf também foi ouvido na condição de vítima e disse ter sido vítima de extorsão por parte de Antônio Milas. "No ano de 2014 o governador Silval Barbosa pediu que eu fizesse um pagamento a Antônio. Utilizei R$ 100 mil de cheques de factorings e entreguei para Maycon, filho de Antônio Milas", afirmou.

O ex-secretário declarou que foi procurado novamente pelo jornalista, mesmo após o pagamento. "Ele [Antônio] me mostrou um documento. Uma cópia de um alvará. Ele disse que essa empresa prestava serviços ao governo e dizia que essa empresa pagou propina ao governo. Eu senti que ele queria me extorquir. Ele disse que ia publicar que a empresa que prestava serviços ao governo era uma empresa laranja", disse.

O ex-secretário relatou que pagamentos considerados 'não institucionais' eram feitos de outra forma no governo de Silval. "Os serviços políticos eram pagos com dinheiro de um caixa 2", pontuou.

