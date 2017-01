/ / Sinop vence jogo treino contra Selecionado de Guarantã do Norte

A equipe do Sinop Esporte Clube, visando preparar a equipe, para a disputa das três competições que tem pela frente, como o campeonato estadual, serie D e copa do Brasil, esteve fazendo um jogo amistoso contra o selecionado de Guarantã do Norte/MT no Estádio Macedão, neste domingo (15/01).

Quem foi ao Macedão pensando que iria assistir a um jogo de uma equipe só se enganou, o que se viu foi uma seleção jogando de igual para igual com a equipe profissional do Sinop.





Se para a equipe do Técnico Birigui era apenas um amistoso de preparação, para muitos dos jogadores da seleção era a oportunidade de mostrarem que em Guarantã do Norte há vários jogadores que podem muito bem estarem em um time profissional.

Segundo o técnico do Sinop Marcos Birigui, o jogo foi um teste de fogo, para a sua equipe, devido o forte ritmo de jogo que a seleção de Guarantã do Norte impôs, durante o jogo, onde os jogadores locais impuseram um jogo muito pegado e disputado.





A equipe do Sinop venceu por 05 X 01, mas o vencedor mesmo foi quatro atletas de Guarantã do Norte, que receberam convites para estarem compondo a equipe do Sinop, são eles, o goleiro Ruan, os jogadores de linha, José Alexandre, Dailor e Douglas.





O jogo teve 206 pagantes e foi uma promoção da escolinha Guarinter, na pessoa do professor Carlos Duarte, onde vários outros eventos neste porte serão realizados no Estádio Macedão. A torcida Galo Doido que acompanha o Sinop em praticamente todos os jogos, desta vez não foi diferente, se fizeram presente em bom numero para prestigiar a equipe.





O jogo

A equipe da casa abril o placar através do jogador Dailor, que arrancou um pouco a frente do meio de campo e avançou driblando vários jogadores adversários e em um chute certeiro marcou o gol da seleção, aos 04 minutos de jogo.





Logo em seguida aos 07 minutos Cabralzinho aproveitou um rebote da zaga e empatou. Aos 32 minutos Jorge Preá aproveitou uma bola onde o goleiro Ruam espalmou e a bola bateu na trave e na volta Jorge Preá não perdoou e ampliou o placar. Ao final do primeiro tempo mais uma vez Cabralzinho recebeu um cruzamento e

marcou o seu segundo gol.





No segundo tempo o Sinop marcou mais duas vezes através de pênaltis, aos 25 minutos Maycon Converteu e aos 38 minutos Jean Cherem, marcou o seu primeiro gol nesta temporada pelo sinop.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos Célio Ribeiro)

Trio que comandou a partida, Jonas, Edson Minhoca e Alex

Os quatro jogadores convidados para jogarem na equipe do Sinop. Douglas, Dailor, Ruan e José Alexandre.

Cabralzinho marcou dois gol

Jean Cheran, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Sinop