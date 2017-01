/ / Sinop goleia no 2º amistoso e Jean Chera participa das jogadas em dois gols

O Sinop Futebol Clube venceu o segundo amistoso, ontem à noite, contra uma seleção do município de Vera, por 5 a 1, como preparação para o campeonato mato-grossense. Assim como nos treinamentos, o destaque da partida foi o atacante Cabralzinho, autor de dois gols. André Ferreira, Luis Fernando e Thiago Mineiro completaram a goleada.





Kilson descontou para o time de Vera. A partida serviu para o técnico Marcos Birigui começar a montagem do time principal que estreará contra o Luverdense, dia 29.





Jean Chera, um dos reforços, jogou no segundo tempo e se destacou, apesar de ainda não estar na sua melhor forma física. O meia iniciou a jogada do terceiro e quarto gols e por pouco não fez o seu - a bola foi na trave. No próximo domingo (15), Birigui vai fazer novo teste, no amistoso contra os selecionados de Guarantã do Norte, cidade onde ocorrerá o jogo. A partida em Vera foi a segunda amistosa.

Por Só Notícias (foto: Só Notícias/Vanessa Fogaça)