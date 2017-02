/ / Sinop e Luverdense empatam na estreia do mato-grossense e Jean Chera quase marca

O Sinop Futebol Clube acaba de empatar, por 1 a 1, com Luversense, na estreia do Campeonato Mato-grossense, no estádio Gigante do Norte. O time sinopense começou recuado, mas abriu o marcador com Jorge Preá. Ele recebeu cruzamento, dominou de cabeça, e mandou para o fundo do gol. O time de Lucas de Rio Verde criou, pressionou e garantiu o empate também no primeiro tempo. Rodrigo Fumaça aproveitou falha no sistema defensivo do ‘Galo’ e colocou no canto direito do goleiro Naldo.

O Sinop começou melhor com lançando de Cabralzinho no canto direto no gol de Diogo. Aos 3, o setor de ataque do ‘Verdão do Norte’ conseguiu o primeiro escanteio. Aos 5, Rodrigo Fumaça cabeceou e mandou para fora, sem levar perigo ao goleiro Naldo. Aos 6, o Luverdense colocou pressão no jogo e chegou com chance de gol. Aos 9, o veterano Paulinho chegou forte e fez falta em Cabralzinho. Aos 10, Sinop teve boa chance com Diogo mas a bola foi para fora. Aos 12, Jorge Preá trabalhou pelo meio de campo com Gabriel e ameaçou um contra ataque, mas sem sucesso. Aos 14, o sistema de defesa do Sinop ficiu perdido e Luverdense pressiona.

Aos, 18, Paulinho cruzou com perigo na área do Galo do Norte. Aos 22, Jorge Preá recebeu livre cruzamento de Maycon, na pequena área, e mandou de cabeça e manda para o fundo gol: 1 a 0 para o Sinop. Aos 30, Sinop pressiona em jogada individual com Tairom. Aos 34, Maycon cobra direto no gol, Diogo mandou para a linha de fundo. Aos 37, Luverdense arrancou o empate. O sistema de defesa do Galo deu bobeira e Rodrigo Fumaça fez o gol para o Luverdense, mandando no canto direito do goleiro Naldo: 1 a 1.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram sem alterações. Aos 6, Jorge Preá recebeu livre, na grande área, e mandou para fora. Aos 8, Luverdense chegou com perigo, mas foi interceptado pela defesa sinopense. Aos 11, Rodrigo Fumaça recebeu sozinho e chutou forte, mas Naldo espalma fazendo linda defesa para o Luverdense, fechando o ângulo esquerdo.

Aos 16, Marcos Birigui faz alteração e colocou no Sinop Jean Chera, marcando a volta do meia ao futebol profissional. O galo ganhou em movimentação no meio-de-campo e subiu de produção. Em um dos primeiros lances, Chera chutou forte e a bola passou tirando tinta do travessão. Aos 19, Jean Chera fez cruzamento perfeito e Cabralzinho não conseguiu alcançar a bola. Aos 35, Sinop teve falta, Jean Chera cobrou e bola desviou na barreira. Aos 40, Maycon carregou a bola no meio-de-campo fez dobradinha com Chera, que chutou sem perigo. O Luverdense também teve algumas chances, mas o confronto terminou empatado.

Andrezinho, do Sinop, disse que o resultado "não foi muito bom. Tivemos chances de ganhar e agora é aperfeiçoar", analisou. Paulinho, do Luverdense, disse que a equipe sofreu com calor. "Fizemos temporada de treino embaixo de chuva e hoje fez muito calor. Mas o tme se comportou bem e não temos o que lamentar", declarou.

O próximo desafio do Galo do Norte será, na quarta-feira, contra o Cacerense, às 20h10, no estádio Geraldão, em Cáceres. Já o Luverdense, enfrenta o Operário Várzea-grandense, no mesmo horário, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/Vanessa Fogaça)