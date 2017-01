/ / Sinop convida quatro jogadores da equipe de Guarantã para treinar

Quatro jogadores amadores do Juventus, de Guarantã do Norte, foram convidados para treinar no Sinop Futebol Clube. São eles o goleiro Ruan, os meias José Alexandre e Dailon e o atacante Douglas. O técnico Marcos Birigui irá observar se estes atletas poderão futuramente fazer parte do grupo do “Galo do Norte” que terá três competições este ano.

O goleiro Ruan foi muito elogiado pela comissão técnica e considerado o destaque da equipe de Guarantã. Ele foi titular durante todo o primeiro tempo do amistoso, realizado no último domingo, em Guarantã. No intervalo, ele saiu para a entrada de Washington que minutos depois acabou sendo expulso. Com isso, o garoto precisou voltar ao campo novamente para defender a equipe da casa.

Para Birigui, o resultado foi o que menos interessou (o Sinop goleou por 5 a 1). A partida foi importante para ver o desenvolvimento dos atletas e, em cidades como Guarantã do Norte, há jogadores de qualidade que podem defender grandes equipes.

A equipe do Juventus e seus representantes estudam participar do Campeonato Mato-grossense da segunda divisão deste ano. Seria a segunda equipe do Nortão a confirmar o interesse. Na semana passada, uma equipe de Colíder foi fundada com a possibilidade de também disputar campeonatos estaduais, além do objetivo maior que é revelar atletas através das categorias de base.

Por Só Noticias