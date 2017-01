/ / Selecionado de Guarantã do Norte treinou para o amistoso contra Sinop

Pela primeira vez na história do esporte de Guarantã do Norte/MT, os desportistas do município terão a oportunidade de assistirem um jogo de uma equipe profissional do cenário nacional. Neste domingo (15/01) a equipe do Sinop Futebol Clube estará em Guarantã do Norte para disputar um jogo amistoso contra um selecionado, estádio Macedão, com inicio as 16h00min.