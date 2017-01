/ / Secretário pede parceria com TJ para liberação de veículos apreendidos

Em audiência com Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, formalizou nesta segunda-feira (09.01) o pedido de parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que os juízes das varas criminais tornem mais céleres a destinação da sucata de veículos apreendidos nos pátios do Detran e das delegacias para prensagem.





“Há veículos que estão há 20 anos deteriorando, acumulando água, o que é um risco, pois acabam se tornando criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunya. É um problema social que não pode ser resolvido apenas com medidas administrativas, por isso pedimos parceria com o Tribunal de Justiça para limpar os pátios”, disse Rogers.





O desembargador Rui Ramos se colocou à disposição e vai mandar essa orientação a todos os magistrados da Capital e interior para dar atenção especial aos processos de veículos apreendidos, aguardando a liberação para a prensagem.





“Essa situação não é boa para ninguém. O cidadão não gosta de ver o carro jogado, virando criadouro de mosquito, e o Estado precisa colocar mais pessoas cuidando desses objetos”, disse o presidente do TJMT.





O objetivo do secretário de Segurança Pública é ampliar a quantidade de veículos prensados, para que passem de 6 mil, em 2016, para 20 mil, em 2017. (Com Sesp-MT) Da Redação