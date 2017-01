/ / Secretaria de Trabalho vai disponibilizar equipamentos para agricultura familiar

Por meio de parceria com o Mapa, Prefeitura vai entregar 75 kits de irrigação

A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá conseguiu, por meio de uma parceria com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 75 equipamentos de irrigação para agricultura familiar. Os kits de irrigação vão garantir maior eficiência e possibilitam mais produtividade para os produtores rurais do município.

Antes de entregar os kits, a Secretaria de Trabalho vai fazer o cadastramento das famílias produtoras rurais em Cuiabá e depois a seleção de acordo com critérios pré-estabelecidos. O secretário da pasta, Vinícius Hugueney, explica que uma das prioridades de sua gestão será justamente o fomento à agropecuária.

“Pretendemos estreitar a relação com o Mapa e demais entidades que representam a agropecuária para melhorar o apoio à agricultura familiar e ao agronegócio na Capital”, explica o secretário.

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) também participou da reunião que concretizou a parceria e intermediou a aproximação com o representante do Mapa em Mato Grosso, José Assis Guaresqui.

Além de viabilizar a mecanização da agricultura familiar, Vinícius Hugueney afirma que a secretaria deverá investir em cursos de capacitação e qualificação de produtores. “Vamos firmar parcerias para levar informações técnicas aos produtores rurais. Com isso vamos melhorar a produtividade e a gestão das propriedades e, consequentemente, melhorar a renda dessas famílias”.