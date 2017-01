/ / Secretaria de infraestrutura de Guarantã do Norte segue recuperando ruas e estradas do interior

Cascalhamento e patrolamento do Bairro Ouro Verde

A secretaria de infraestrutura do município de Guarantã do Norte/MT segue recuperando vários pontos críticos das ruas dos bairros e estradas do interior. A preocupação maior do prefeito Érico Stevan (PRB) é recuperar os pontos críticos das ruas dos bairros para dar uma melhor locomoção aos moradores.





Atendendo ao pedido do prefeito o secretário Paloch e sua equipe está trabalhando com o cascalhamento e patrolamentos das ruas, principalmente nos pontos mais críticos, já que, em vários lugares as ruas não tem como passar, além das enormes crateras, também há local onde as poças d’água tomam conta de toda a rua.





Um exemplo disso é o Bairro Ouro Verde, há moradores que tem dificuldade de adentrar em seu lote devido as enormes valetas que formou em frente da residência. As poucas ruas do bairro já não tinha como transitar devidos os enormes buracos.





Outros pontos que preocupa a administração são as estradas do interior, devido que, vários produtores de grãos já estão iniciando as colheitas e necessitam com urgências das estradas para escoarem as produções. Outro fator são as linhas escolares, já no próximo mês de fevereiro inicia as aulas e as estradas tem de estarem em condições de trafegabilidade para o transporte escolar.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias