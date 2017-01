/ / Saúde Pública de Guarantã do Norte tem fortes avanços em apenas 20 dias de governo

A saúde pública de Guarantã do Norte após uma fase crítica onde se costumava dizer que esta se encontrava na UTI conquistou significativos avanços em apenas 20 dias da nova gestão. Uma das primeiras ações da atual gestão foi colocar remédio no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário evitando que familiares ou muitas vezes o próprio paciente tivesse que sair para as farmácias comprar seus medicamentos para poder ser medicado. Essa fase já foi superada e o hospital municipal tem a medicação necessária para o atendimento aos pacientes.

O momento seguinte foi a contratação de profissionais médicos para todos os PSFs do município. Na primeira semana de governo três novos médicos foram contratados Dra. Erika para atender o PSF Santa Maria, Dr. Jorge para atender o PSF Cidade Nova e Dr. Zeloi Borsa para atender o PSF Cotrel. O Dr. Ricardo concordou em suspender o gozo de sua licença premio até o retorno do Dr. Wilson que também desfruta sua licença, desta forma todos os PSFs do município estão com profissionais médicos. Dr. Ricardo atendendo PSF Araguaia, Dr. Camilo no PSF São Cristóvão, Dra. Meridiana no PSF Treze de Maio, Dr. Cleisson no PSF do Bairro Aeroporto, Dr. Paulo Cesar no PSF Rural e Dra. Carmem no PSF Centro.

Os exames de Ultrassonografia passam a ser realizados de segunda a sexta no hospital municipal a partir das 13:30 hs. sob a responsabilidade do Dr. Edgar que deverá realizar 150 ultrassons mensais. Os exames de Raios-X estão sendo realizados normalmente e os exames de eletrocardiograma no momento atendendo as urgências até que chegue o papel para que todos que necessitarem deste exame possam ser atendidos.

No hospital municipal na área ambulatorial atendem o Dr. João e Dr. Marcel com vários outros médicos se revezando nos plantões noturnos e de final de semana. Os médicos Dr. Jorge Rosseti e Dra. Ana Paula se revezam no atendimento ambulatorial, nas urgências e emergências na especialidade de ginecologia e obstetrícia, cada um destes médicos atende no hospital 15 dias por mês com objetivo de proporcionar mais atenção as gestantes. Dr. Edgar é o médico responsável pelas cirurgias de Urgência e Emergência e a partir do mês de março deverá realizar de oito a dez cirurgias eletivas por semana. Dr. Jorge ortopedista realiza 15 atendimentos diários de segunda a sexta-feira na especialidade de ortopedia.

Os PSFs nos primeiros dias receberam uma breve atenção onde os mesmos passaram a receber material de limpeza e higiene e os que tinham goteiras receberam manutenção para corrigir o problema.

“-É um desafio tivemos muitos avanços neste início, porém, sou consciente de que temos ainda muita coisa para ajustar e vamos precisar de tempo e contar com o empenho de cada profissional para fazermos uma saúde pública digna que nossa população merece”. Comentou a secretária Municipal de Saúde Tatiana Aranda.

“A saúde foi uma das áreas que eu mais critiquei quando era vereador, agora como prefeito tenho a obrigação de trabalhar juntamente com todos os profissionais para atendermos dignamente nossa população. Estou trabalhando nesse sentido estou motivado com os avanços destes primeiros dias de governo, mas sei que podemos muito mais e é isso que vamos fazer, trabalhar para melhorar cada dia mais corrigindo as falhas e planejando o futuro com responsabilidade e pés no chão.” Disse o prefeito Érico.

Da Assessoria