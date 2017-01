/ / São Paulo cai nos pênaltis diante da Chape e está fora da Copinha

A Chapecoense terminou o ano em luto depois da queda do avião que levava sua equipe principal para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Mas, o clube catarinense renasce em 2017 já com uma grande alegria. Na noite desta terça-feira, sob os gritos de “Vamos, vamos, Chape”, os garotos de verde conseguiram eliminar o poderoso time do São Paulo e favorito ao título da principal competição de base do país: a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Tricolor do Morumbi impôs seu ritmo e dominou a maior parte do jogo, mas não conseguiu furar a retranca dos catarinenses, que ainda chegaram a assustar na etapa final, mas comemoram o empate por 0 a 0 no tempo normal mesmo com um jogador a menos nos últimos minutos. Nas penalidades, o goleiro Tiepo brilhou como Danilo costumava fazer e a Chapecoense fez história com a vitória por 4 a 2 na Arena Capivari.

A equipe Condá agora enfrentará o Capivariano, time da casa que superou o Nova Iguaçu por 3 a 2 mais cedo, na terceira fase da Copinha. Ao São Paulo, resta apenas aprender com os erros. O time deixa a competição depois de ser o melhor de toda a primeira fase, com 100% de aproveitamento, 15 gols marcados e apenas três sofridos. Mas, caiu para um adversário que se classificou em segundo de seu grupo, com apenas uma vitória até aqui e que tem saldo zero no torneio.

O São Paulo fez a melhor campanha da primeira fase, mas não passou pela Chapecoense, que vence apenas um jogo nessa Copinha (Foto: Igor Amorim/SPFC)

