/ / Ricardo Lucena ressalta trabalho de bolas paradas e curte momento artilheiro em pré-temporada

A pré-temporada do Uberaba vem chegando ao fim e, um dos destaques da equipe, é o zagueiro Ricardo Lucena. Apesar da função defensiva, o jogador é o artilheiro da equipe com dois gols marcados em amistosos.





O defensor, que costuma ajudar no ataque, seja em escanteios ou cobranças de faltas, ressalta a importância das bolas paradas ofensivas. “Estamos aproveitando muito bem esses tipos de lances lá na frente, trabalhamos muito com variações de jogadas para surpreender os adversários. Teremos um campeonato muito disputado e, as faltas ou escanteios, podem decidir os jogos, por isso estamos nos preparando de todas as formas. Costumo ir para a área adversária em todas as bolas paradas e espero continuar ajudando a equipe tanto na defesa quanto no ataque”, destacou o atleta de 24 anos, que faz a sua quarta passagem pelo futebol de Minas Gerais.





Há menos de 20 dias da estreia no Módulo II do Campeonato Mineiro, Lucena revela a expectativa para o pontapé inicial após mais de dois meses de preparação. “A vontade que comecem logo os jogos só aumenta, mas temos que controlar essa ansiedade para chegar bem no dia 18 e fazer exatamente o que foi trabalhado nesses meses de pré-temporada. A expectativa é muito boa, nosso time vem fazendo amistosos de alto nível. Nos comportamos muito bem até agora, corrigindo as falhas e melhorando a cada dia”, concluiu.









A estreia do Uberaba acontece no dia 18 de fevereiro, às 16h, fora de casa, contra o Patrocinense.

