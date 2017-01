/ / Registro e Licenciamento de Veículo são entregues em casa

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pode ser entregue em domicílio. Assim, não é necessário que o usuário compareça em alguma unidade de atendimento da autarquia.

Este serviço online foi criado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) por meio da Diretoria de Veículos em agosto de 2016. E, de acordo com a diretoria, durante os cinco meses, já foram entregues 555 certificados em casa.

De acordo com a Diretora de Administração Sistêmica, Lilian Felicio, nesses primeiros meses do ano, os serviços oferecidos pelo Detran tem o fluxo maior de procura pela população. Sendo assim, o objetivo do serviço online é o de evitar filas.

A Diretora de Veículos, Talita Peske, complementa explicando que a realização deste serviço, não tem só o objetivo de diminuir filas, mas também de facilitar a vida do cidadão, pois o Detran trabalha com compromisso para oferecer um atendimento eficiente e de qualidade.

Para utilizar o serviço, é preciso acessar o site do Governo do Estado (www.mt.gov.br) ou o aplicativo ‘MT Cidadão’. No ícone do Detran, selecione ‘Emitir licenciamento anual’. Após a seleção, irá carregar alguns campos de preenchimento, que são: confirmar os dados do requerente, do veículo e selecionar o tipo de retirada, que é ‘domiciliar’. Após o preenchimento e confirmação de todos os dados, será gerado o boleto. Após a compensação do pagamento, o documento será enviado pela autarquia, via Correios.

Para a entrega do documento em casa que oferece mais facilidade ao condutor, é cobrada uma taxa de R$ 22,69 pelo serviço do Correios.

