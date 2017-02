/ / Rafael Costa completa 80 jogos pelo Ceará, comemora atuação e já mira próximo duelo

Camisa 9 do Ceará, Rafael Costa foi importante na vitória em cima do Guarany pelo Campeonato Cearense. Mesmo não marcando, o atacante incomodou, criou boas chances e participou diretamente do gol que garantiu o triunfo ao Vozão. A partida, aliás, foi especial para o jogador.





Rafael Costa completou seu jogo de número 80 pelo time alvinegro. Contente com a história escrita até aqui e pela identificação criada com o torcedor, ele quer mais. “Fiquei feliz com minha atuação na nossa vitória. É claro que sempre quero e busco o gol, mas o Ceará saindo vencedor é o que mais importa.





Me dediquei muito, tanto é que acabei o jogo muito cansado, sentindo dores. É normal por ser o começo e por ter corrido o jogo todo. Contente também por ser meu jogo 80 e ter sido com vitória. Sei do carinho que o torcedor tem comigo e preciso retribuir. Quero mais jogos pelo Ceará e mais gols. É para isso que me dedico muito todos os dias”, afirmou o jogador, que tem 27 gols e 7 assistências até então.





Neste meio de semana, Rafael Costa já entra em campo mais uma vez pelo Vozão. O Ceará tem duelo marcado com o Tiradentes, quarta, novamente no Castelão. “Esse começo de ano é assim. É praticamente um jogo atrás do outro. Precisamos descansar ao máximo e corrigir os erros da última partida. Precisamos embalar, estamos pegando confiança e aos poucos evoluindo. Esse é mais um jogo complicado.





O Tiradentes fez três jogos e ainda não perdeu, são os líderes. Mas estamos na nossa casa e com o nosso torcedor. E no Castelão quem manda é o Ceará e por isso precisamos ir em busca mais uma vez da vitória”, finalizou o 9 do Vozão.



Foto: Divulgação Ceará

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa