/ / Quatro pessoas de Guarantã são vítimas em acidente na BR-020 no Goiás

Seis pessoas morrem em acidente na BR-020, em Flores de Goiás (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Seis pessoas morreram na noite de sábado (14-01) em um acidente entre dois carros na BR-020, em Flores de Goiás , na região nordeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registro de sobreviventes.

O acidente aconteceu por volta das 18h30 no KM 103, próximo ao trevo da cidade. De acordo com os policiais, um Honda City e um Fiat Palio bateram de frente. Ainda não há informações sobre a causa da colisão.

No Honda, que tem placa de Guarantã do Norte (MT), estavam quatro vítimas, sendo um casal, uma adolescente e um bebê. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e a criança foram arremessadas do carro. Os demais ocupantes ficaram presos às ferragens.

Já no Fiat Pálio, que tem placa de Alvorada do Norte (GO), viajavam um homem e uma mulher. O motorista morreu no local. A passageira foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas faleceu antes de chegar ao hospital.

“O cenário era muito devastador. A violência do impacto foi muito grande”, disse o major do Corpo de Bombeiros Braulio Flores.

Por Do G1 GO

